Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Pakdemirli katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Son dönemlerde artan yağış oranını değerlendiren Pakdemirli, 3 büyükşehirin barajlarındaki su miktarını açıkladı. Pakdemirli, ''İstanbul'da 8 aylık suyumuz var. İstanbul bu seneyi kapatmış durumda. Ankara'da 8,5 aylık, İzmir'de de 15 aylık suyumuz var. Hiçbir ilimizde su sıkıntısı yaşamayacağız. Sonbahar yağmurları yağmazsa İç Anadolu için bazı tedbirler almamız gerekiyor'' dedi.

Son 19 yılda 600 barajın bitirildiğini açıklayan Pakdemirli, 150 tane yeraltı barajının da inşaşasına devam edildiğini söyledi. Pakdemirli tarımda kuraklığa dikkat çekerek, "Suyu etkin ve verimli kullanmamız lazım. Türkiye'de suyun yüzde 80'i sulamada kullanılıyor. Vahşi sulamada suyun yüzde 35 ila 60'ını kaybediyoruz." dedi.

DENİZ SALYASINDAN ETKİLENEN BALIKÇILARA DESTEK

Marmara'da deniz salyasından etkilenen balıkçılara desteğin artırılacağını belirten Pakdemirli Küçük balıkçı desteğimizi 2 bin liraya çıkartacağız. Marmara özelinde bin 450 lira olan desteği 2 bin 900 liraya çıkartacağız. Bu müsilajdan etkilenen balıkçılara teknelerinin büyüklüklerine bakmaksızın destekleyeceğiz.' diye konuştu.

ANAÇ KOYUN VE KEÇİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

Pakdemirli, anaç koyun ve keçi yetiştiricilerine de 753 milyon liralık destek ödemesinin de bu hafta yapılacağı müjdesini verdi.

ÇİFTÇİYE DESTEK

Tarımda üretimi değerlendiren Pakdemirli, "Bu sene üretimimizin bir miktarını maalesef kaybedeceğiz. Yüzde 27 oranında yağışlar azaldı. Bu sene geçen yıla göre daha fazla olan meteorolojik kuraklık tarımsal kayba sebep verecek. Türkiye'de ürünle ilgili kıtlık olmaz. 150 milyon lira ilave basınçlı su sistemlerine destek verilecek. Ziraat Bankası ve tarım kredi borçları ertelendi." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli'den çiftçilere ödeme müjdesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çifçilere destek ödemesinin gerçekleşeceğinin müjdesini verdi.

Pakdemirli: Yetiştiricilerimize 1,5 milyar liralık desteği bugün ödemeye başlıyoruz Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık desteğini, bugün saat 17.00 itibariyle hesaplara aktarmaya başlayacaklarını açıkladı.