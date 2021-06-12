Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Köksal Pabuçcu, fakülte binasında düzenlenen basın toplantısında, mikroalglerin aslında çok faydalı organizmalar olduğunu söyledi.

İLK ETAPTA ORGANİZMALAR TESPİT EDİLDİ

Mikroalglerin atmosferik oksijene yüzde 60 oranında katkıda bulunduğunu anlatan Pabuçcu, "Bunlar olumsuz şartları gördüğü zaman kistik bir yapıya dönüşüyorlar. Önce çok fazla çoğalıyorlar, bloom yapıyorlar ve daha sonra da müsilaj üretiyorlar. İlk etapta yaptığımız çalışma ile müsilaj içindeki organizmaların tespitini yaptık. Hangi tür mikroalgler var, bunu tespit ettik. Bunlardan farmasötik özellikte olanları ve müsilajın kendisini değerlendirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

2 SAAT İÇİNDE ÇÖZÜLDÜ

Laboratuvarda oluşturdukları cam akvaryum içerisinde müsilajı oksijenize ederek sorunu ortadan kaldırmayı hedeflediklerini aktaran Pabuçcu şunları kaydetti:

"Suya onda biri oranında deniz salyası koyduk ve oksijenize ettik. Yaklaşık 2 saat içerisinde deniz salyasının homojenize olduğunu ve parçalandığını gözlemledik. Parçalanmadan yaklaşık 2 saat sonra da kist halindeki adeta ölü pozisyonundaki alglerin reaktive olduklarını ve hareketlendiklerini gözlemledik. Bunlar tekrar ışıkta fotosenteze başladılar ve eski olumlu pozisyonlarını aldılar."

Pabuçcu, müsilajdan kozmetik jel, ya da krem elde etmeyi planladıklarını ve çalışma başlattıklarını da söyledi.

Çalışmalar sürüyor: Müsilaj, yaralara merhem olacak Marmara Denizi'ni kaplayan ve yayılmaya devam eden müsilaja yönelik araştırma çalışmaları sürüyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi akademisyenleri, deniz salyasından yaralara merhem olacak kozmetik jel ve krem yapılabileceği kaydetti.

Müsilaja karşı deniz bakterisi Marmara’yı kaplayan, Karadeniz ve Ege'yi de tehdit eden salya ile mücadeleye bilim dünyası da destek verdi. İstanbul Üniversitesi, müsilajı tabii ortamında bakteri izolatları ile yok etmeyi hedefliyor.