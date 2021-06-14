Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında, İstanbul'da çalışmalar aralıksız devam ediyor.

MÜSİLAJ ETKİSİNİ YİTİRDİ

Kentte akşam ve gece saatlerinde etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle dün Caddebostan Sahili ve Bostancı İDO İskelesi mevkilerinde görülen müsilaj yoğunluğunun bugün etkisini yitirdiği gözlendi.

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ederken, İBB'ye ait teknelerin de dip temizleme çalışmaları sürüyor.