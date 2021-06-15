Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, 520 ton toz esrar edilebilecek 22 milyon kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı.

5.2 MİLYARLIK FİNANSMANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ,"Jandarma Genel Komutanlığı, PKK terör örgütünün silahlı unsurlarını etkisiz hale getirmenin yanı sıra, terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri engellemek maksadıyla narkoterör operasyonlarına da devam ediyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleşen başarılı operasyonla 520 ton toz esrar elde edilebilecek 22 milyon kök kenevir ele geçirilirken, terör örgütünün 5.2 Milyar TL finans sağlamasının da önüne geçildi" denildi.

255 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Ayrıca yapılan operasyonda 700 bin kök skunk bitkisi, 188 kilogram toz esrar, 2 kilogram kubar esrar, 10 adet su motoru, 36 bin metre sulama hortumu ele geçirildiği, 225 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

Diyarbakır'da büyük operasyon: Tarlalara 7 milyon kök kenevir ekmişler Bir taraftan teröristlerle mücadele eden güvenlik güçleri, bir taraftan da PKK'nın gelir kaynaklarına darbe vuruyor. Bu kapsamda, Diyarbakır'da başarılı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Bingöl’de operasyon: 110 bin kök kenevir ve 19 kilo esrar ele geçirildi Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 110 bin kök kenevir ile 19 kilo esrar ele geçirildi.

Ataşehir’de 2 milyon TL değerinde 85 kök kenevir ele geçirildi Ataşehir’de iki şahsın uyuşturucu serasına çevirdiği iki katlı eve polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda yaklaşık 2 milyon TL değerinde kenevir ele geçirilirken, 2 kişi yakalandı.