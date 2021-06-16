Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri Mersin Limanı’nda 1 ton kokain yakalaması gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu yakalamanın Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalaması olduğunu duyurdu.

Ayrıca Bakan Muş, bu operasyonda görev alan Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik ettiğini ifade etti.

Mersin Limanı'nda 220 kilo kokain ele geçirildi Mersin Limanı'nda kağıt yüklü konteynerda yapılan aramada 220 kilo kokain ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de yakalanan kokain yüklü gemi Brezilya'dan Türkiye'ye kadar adım adım takip edilmiş Mersin Limanı'nda kağıt yüklü konteynırda geçirilen 220 kilo kokainin, Brezilya'dan Türkiye'ye ulaşıncaya kadar adım adım izlendiği ortaya çıktı. Türkiye'nin yıl içerisinde ikinci büyük yakalaması olan operasyonda ele geçirilen kokainin, Avrupa ülkelerine gönderileceği öğrenilirken, uyuşturucuyu Mersin'de teslim almak üzere Hollanda'dan gelen şüpheli, yakalanacağını anlayarak kaçmaya çalışırken Adana Havalimanında gözaltına alındı.