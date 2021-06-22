Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait Dilovası Köseler Köyü’ndeki kaçak çiftliğin yıkımı başladı. Dün avukatlar gözetiminde gelip bazı kaçak yapılardaki eşyaları kayıt altına alan ve kamyonlarla dışarı çıkaran ekipler, bugün yıkım için çalışmalarına devam etti.

İŞİNİ YAPAN İHA MUHABİRİNE SALDIRI

Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri de iş makineleriyle kaçak yapıları yıkmaya başladı. Bu sırada görüntü alan İHA muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan’ın korumaları ve şoförü olduğu öğrenilen 4 kişinin saldırısına uğradı. Olayda Mustafa Uslu yaralandı. Yüzü kanlar içinde kalan Uslu, bölgeye gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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