Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli imkanlarla üretilecek Türksat 6A uydusunun gelecek yıl uzaya fırlatılacağını açıkladı.

YIL SONUNDA UZAYA GÖNDERİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında, "Sırada 5B uydusu var. Tasarım ve üretim aşamaları başarıyla tamamlanan TÜRKSAT 5B uydumuzun testleri sürüyor. Amacımız bu uydumuzu yılın son çeyreğinde uzaya göndermektir" dedi.

Erdoğan, faydalı yük kapasitesnin de bugüne kadarki uyduların tamamından fazla olacağını açıklayarak TÜRKSAT 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletişim kapasinin 15 kat artacağını belirtti.

TÜRKİYE UYDU ÜRETİMİNDE 10 ÜLKE ARASINA GİRECEK

Türkiye'nin ilk yerli uydu projesi Türksat 6A'ya ilişkin bilgi de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerli imkanlarla üretilen Türksat 6A uydumuzu da önümüzdeki yıl uzaya fırlatmak istiyoruz" diye konuştu.

Erdoğan bu sayede Türkiye'nin dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına gireceğini kaydetti.

Uydu çalışmaları tek çatı altında toplanıyor İsmail Demir, uydu teknolojilerindeki çeşitli kabiliyetlerin birleştirildiği bir uydu şirketinin yakın zamanda hayata geçirileceğini bildirdi.

Türksat 5A ve 5B uydularının kredi ödemeleri bu yıl başlayacak Türksat AŞ, 5A ve 5B uydularının finansmanı için kullanılan 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli kredinin ana para ödemesine bu yıl başlayacak.