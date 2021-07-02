Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde hem şirketimizi hem de çalışma arkadaşlarımızın istihdamını korumak amacıyla Türk Hava Yolları A.O. ve yetkili sendika arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokolü kabul etmeyen 24 çalışanın iş akdi 1 Temmuz itibarıyla sonlandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı ve THY'den yeni rekorlar İstanbul Havalimanı ile Türk Hava Yolları, günlük uçuş sayılarıyla yeni rekorlar kırmaya devam ediyor.

THY'den Türkistan ilk sefer! Türk Hava Yolları (THY), Türk dünyasının manevi başkenti olarak bilinen Kazakistan'da bulunan Türkistan şehrine doğrudan uçuş yapan ilk uluslararası hava yolu şirketi oldu.