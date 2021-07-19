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Metina'da PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
19.07.2021 - 10:33 | Son Güncelleme: 19.07.2021 - 10:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina’da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Kaynak: İHA
Etiketler : Metina,
797066 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/797066.aspx
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