Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör suçları bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, örgüt üyelerinin JANA öncesi soruları alarak örgüt mensuplarına dağıttığı belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak astsubay olan 6 şüpheli ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 4 şüpheli olmak üzere toplam 10 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 8 ilde, 03.08/.021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

Ankara merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada 40 şüpheli için gözaltı kararı verilirken, Ankara merkezli 13 ilde yapılan operasyonda, 26'sının yakalandığı öğrenildi.

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı