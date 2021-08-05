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Eren-5 Operasyonları: 1 terörist etkisiz hale getirildi
05.08.2021 - 13:33 | Son Güncelleme: 05.08.2021 - 13:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eren-5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Çalıköy Mahallesi kırsalında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda; 1 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlarda Gri kategoride yer alan Cilo kod adlı Süleyman Öztürk olduğu belirlendi.
Etiketler : Eren-5 Operasyonları,
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