Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 285 bin 242 COVID-19 testi yapıldı, 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 492 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,41, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 52,21 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 43 milyon 704 bin 72'si birinci doz, 32 milyon 406 bin 947'si ikinci doz, 6 milyon 510 bin 396'sı üçüncü doz olmak üzere 82 milyon 621 bin 415'e yükseldi.

Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 139 bin 409 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

"AZALMA HENÜZ İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİL"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki azalma henüz istediğimiz seviyede değil. Daha çok bağışıklık kazandıkça ve tedbirlere uydukça başarılı olacağız. Yarın daha güvenli olsun istiyorsak bugün daha tedbirli olalım." dedi.

12 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

12 Ağustos'ta 22 bin 261 yeni vaka tespit edildi, 138 kişi hayatını kaybetti. 281 bin 535 koronavirüs testi yapılırken, iyileşen hasta sayısı 15 bin 685 oldu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için en büyük imkanın tedbir ve aşı olduğunu vurgulayan Bakan Koca, "Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan koronavirüs aşı haritasında mavi illere bir yenisi daha eklendi. Aşılanma oranı yüzde 75'e ulaşan Isparta'nın rengi maviye döndü. Böyleye haritadaki mavi renkli illerin sayısı 22'ye yükseldi.

11 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 11 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 27 bin 356 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 128 oldu. Bir günde toplam 278 bin 263 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 16 bin 363 olarak kaydedildi.