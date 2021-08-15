Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel ve su baskınları meydana geldi. Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop'un Ayancık ilçeleri selden etkilendi. Afetin hemen ardından bölgede AFAD koordinasyonunda tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlandı. İHH Afet Yönetim Birimleri de bölgede bir yandan kayıp vatandaşlarımızı arama faaliyetlerine devam ediyor bir yandan da köylere gıda malzemeleri ulaştırıyor.

İHH bölgede şu ana kadar, 35 koordinasyon görevlisi, 195 tahliye ve arama kurtarma görevlisi, bir mobil aşevi, 55 görevli araç ile görev yapıyor. Şu ana kadar 18 bin kişilik ikramlık malzeme, 6 bin 400 kişilik sıcak yemek ve 8 TIR içme suyu selden etkilenen bölgelerde dağıtıldı.

Köylere gıda desteği veriliyor

Afetin ardından İHH sistemine kayıtlı bulunan gönüllü, bağışçı ve depremzedeler, İHH İletişim Merkezi’nce aranarak herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığı tespit edildi. Tespitler sonucu ihtiyacı olan köylere ulaşılarak gıda, su, ekmek, hijyen malzemesi gibi ihtiyaç alanlarında dağıtımlar yapılıyor. Kastamonu’ya bağlı Sakızcılar, Kızılca elma ve Keşlik köyleri ile Sinop Ayancık’a bağlı İnaltı Köyü ve çevresinde selden dolayı mağdur olan insanlara yardımlar ulaştırıldı.

Dalgıçlar bölgede

İHH bölgede şu ana kadar, 35 koordinasyon görevlisi, 195 tahliye ve arama kurtarma görevlisi, bir mobil aşevi, 55 görevli araç ile görev yapıyor. İHH Arama Kurtarma ekibinin öncelikli olarak tahliye ve arama-kurtarma faaliyetlerine destek oluyor. Kayıp vatandaşların bulunması için 30 kişilik dalgıç ekibinden oluşan İHH Sualtı Arama Kurtarma ekibi de Kastamonu Bozkurt ve Sinop Ayancık’ta çalışmalarına devam ediyor.

Afetzedelere sıcak yemek

Ege ve Akdeniz bölgelerindeki mega yangınlar sebebiyle Antalya’da bulunan İHH Mobil Aşevi ise sel bölgesine ulaşarak afetzedelere sıcak yemek ulaştırmaya başladı. Sabah kahvaltı olmak üzere öğle ve akşam da sıcak yemek dağıtımları bin kişilik olarak devam ediyor. Şu ana kadar 18 bin kişilik ikramlık malzeme, 6 bin 400 kişilik sıcak yemek, 8 TIR içme suyu selden etkilenen bölgelerde dağıtıldı.