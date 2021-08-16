Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz'de selin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Can kayıplarının artmaya devam ettiği sel felaketinde AFAD'dan gelen son dakika açıklaması ile ölü sayısı Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişi olmak üzere 70'ya yükseldi.

Açıklamada, “Yaşanan sel nedeniyle 70 vatandaşımız (60 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya devam etmektedir” denildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bartın Ulus, Sinop Ayancık ve Kastamonu Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekipleri tarafından çalışmaların aralıksız devam ettirildiği belirtilen açıklamada, “Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Belediyeler, İl Özel İdaresi, sivil toplum kuruluşları ve AFAD Gönüllülerinin personel ve araçları görev yapmaktadır” ifadelerine yer verildi.

İL BAZINDA GÖREV YAPMAKTA OLAN PERSONEL VE ARAÇ SAYILARI:

“Kastamonu’da; 4.900 personel, 651 araç, 32 ambulans, 1 helikopter, 1 JİKU, 1 drone, 1 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon tırı, 1 mobil mutfak tırı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil laboratuvar, 496 iş makinesi, 15 vidanjör, 1 mobil enerji aracı, 61 bobcat, 15 itfaiye aracı, 1 korvet, 8 cenaze aracı, 25 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 20 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak, Sinop’ta; 2.594 personel ile 20 helikopter, 340 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 1 mobil mutfak, 33 ambulans, 16 UMKE, 238 iş makinası, 1 JİKU, 1 vidanjör, 15 bot ve 18 motopomp, 8 dalgıç pompa, 5 arama köpeği, 1.500 kişi kapasiteli sahra mutfak, Bartın’da; 1.110 personel, 115 araç, 7 ambulans, 1 UMKE, 86 iş makinası, 1 jeneratör, 2 motopomp, 1 bot 1.500 kişi kapasiteli sahra mutfak çalışmalarına devam etmektedir.”

BESLENME ÇALIŞMALARI

Beslenme çalışmaları hakkında bilgi verilen açıklamada, “Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 223 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 54 araç görev yapmakta olup; 131.270 sıcak yemek, 55.002 kumanya, 51 bin 850 ikramlık malzeme dağıtımı yapılmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Sinop’a 1 mobil mutfak tırı sevk edilmiş, afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlamıştır. 1500 kişiye 3 öğün yemek dağıtımı yapılmaktadır. Toplamda 3 bin 250 öğle ve akşam yemeği dağıtımı yapılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu’ya 1 mobil mutfak tırı sevk edilmiştir. Afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlamıştır.” denildi.

AFETZEDELER TAHLİYE EDİLİYOR

Tahliye çalışmaları hakkında bilgiler verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bartın Ulus ilçesinde sel afeti sonrası 359 afetzede güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Kastamonu; toplamda bin 480 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımızdan 372’si yakınlarının yanına tahliye edilmiştir. Sinop; Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 539 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilmiştir. Tahliye edilen 533 afetzededen 469’u yakınlarının yanına tahliye edilmiştir”

ACİL YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERİLDİ

AFAD tarafından; Kastamonu’ya 5 milyon TL, Sinop’a 3 milyon TL ve Bartın’a 2 milyon TL yardım ödeneği gönderildiği aktarılan açıklamada, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ise Kastamonu’ya 5 milyon, Sinop’a 3 milyon ve Bartın’a 2 milyon ödenek gönderilmiştir. Bartın iline İller Bankası tarafından altyapı hasarının giderilmesi için 3 milyon ? ödenek aktarılmıştır. Toplamda 23 milyon nakdi ödenek gönderilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

MOBİL ENERJİ ARAHI VE JENERATÖRLER DEVREDE

Enerji çalışmaları hakkında bilgi verilen açıklamada, “Bartın genelinde elektrik verilemeyen köy bulunmamaktadır. Kastamonu genelinde farklı ilçelerde 4 köye elektrik verilemediği bilgisi alınmıştır. Kastamonu’ya Samsun AFAD’dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edilmiştir. Kastamonu ilçelerinde 75 jeneratörün montajı yapılmıştır. 40 adet boşta jeneratör mevcuttur. Sahada montaj yapılması uygun olan yerler tespit edildikçe montajları devam etmektedir. Sinop genelinde 55 köye elektrik verilemediği bilgisi alınmıştır. Sinop genelinde çeşitli ilçelerde 41 jeneratör montaj yapılarak kullanılmaya başlanmıştır. AFAD koordinatörlüğünde ihtiyaç olan yerlere kurulum yapılmaktadır.” denildi.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE AÇILDI

Ulaşım ve altyapı konusunda bilgiler verilen açıklamada, “Kastamonu’da; Ağlı-Şenpazar arasında ekipler yolda 5 noktada göçmeler tespit etmiş olup, tespit ve onarım çalışmaları devam etmektedir. 15.08.2021 itibariyle 3 noktada onarım tamamlanmış olup iki kısım kalmıştır. İnebolu-Kastamonu arası ulaşıma açılmıştır. Valay-1 Köprüsü'nün ayaklarında hasar oluştuğundan ve bir noktada meydana gelen heyelan sebebiyle yol trafiğe kapatılmıştır. Bartın’da; yapılan çalışmalar sonucunda Bartın-Karabük yolu kontrollü olarak trafiğe açılmıştır. Ulaşıma kapanan Kumluca-Kozcağız arası, 15.08.2021 itibarıyla servis yolundan küçük araç trafiğine açılmıştır. Sinop’ta; Oluza Köprüsü’nde hasar onarımı yapılarak trafiğe açılmıştır. Yapılan çalışmalarla Sinop-Ayancık yolu bazı noktalarda tek şeritten olmak üzere kontrollü olarak trafiğe açılmıştır. Yenikonak - Erfelek yolu yapılan çalışmalarla kontrollü olarak trafiğe açılmıştır. Kastamonu ve Sinop Havalimanları, bölgedeki demiryolu hatları ile kıyı yapılarında ulaşımı etkileyen bir sorun bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

MSB'DEN SABİT KÖPRÜ

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Sinop ve Kastamonu'da yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için, 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracının gönderildiği belirtildi.

HABERLEŞME ÇALIŞMALARI

Bartın, Kastamonu ve Sinop sel felaketinde haberleşmede genel olarak kesinti bulunmadığı belirtilen açıklamada, “Bartın, Kastamonu ve Sinop sel felaketinde haberleşmede genel olarak kesinti bulunmamaktadır. Sel bölgesinde 12 adet mobil baz istasyonu kurulmuş, 16 adet mobil baz istasyonu ve 4 adet acil iletişim aracı (Wi-Fi aracı) sevk edilmiştir” denildi.

KASTAMONU VALİLİĞİNDEN O İDDİALAR YALANLAMA

Kastamonu Valiliği sel felaketinin yaşandığı bölgede, "250-300 ceset çıkarıldığı ve kimliklerinin tespit edilemediği" yönünde yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

Erdoğan meydana gelen sellerin bilançosunu açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde 17 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğunu bölgelerle ilgili bilgi aldı Selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu sel bölgesinde Kastamonu’nun Azdavay ve Bozkurt ilçelerinde sel felaketi yaşandı. Bozkurt ilçesinde yer alan Ezine Çayı’nın taşması sonucu ilçenin büyük bir kısmı sular altında kaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.