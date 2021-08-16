Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde üç askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlık, dün bölgede teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiğini bildirdi.

Saldırıda 2 asker de yaralandı.

Hastaneye sevk edilen askerlerin tedavileri sürüyor.

Dün de Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde teröristlerle sağlanan sıcak temasta bir asker ağır yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

TERÖRİSTLER İÇİN KAÇIŞ YOK!

Milli Savunma Bakanlığı şehit haberinin ardından, TSK ile MİT’in koordineli çalışması ile Irak’ın kuzeyindeki Haftanin’de tespit edilen 3 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. MSB açıklamasında, "Hangi deliğe girerlerse girsinler teröristleri bulup yok etmeye devam ediyoruz, edeceğiz!" dedi.