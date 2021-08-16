Alınan bilgilere göre, Tutak ilçesine bağlı Kılıçgediği köyünde Uzun aileleri arasında kız verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Çıkan tartışma kısa sürede taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü.
Silahlı kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan Ferhat Uzun, Halit Uzun ve İkram Uzun olay yerinde hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı
Yaralılar Ağrı ve Tutak ilçe hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan jandarma ekipleri, hastaneler önünde geniş güvenlik önlemi alırken köyde giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.
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