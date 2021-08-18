Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HSK ikinci dairesi tarafından görevden alınan mahkeme başkanı Ö.İ., örgüt lideri olarak yargılanan E.B.’ye ait olduğu öğrenilen otelin restoranında aynı masada otururken fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Görüntülerin basında yer almasının üzerine hakkında soruşturma başlatılan mahkeme başkanı, müfettişlerin ön incelemesini tamamlanmasının ardından açığa alındı. Hakkında ‘suç işlemek için örgüt kurmak’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘tefecilik’ suçlarından yargılanan E.B., kendisini yargılayan Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanıyla alkol dolu masada yemek yerken görüntülenmişti. Gizlice çekilen fotoğrafın ise ne zaman çekildiği belirtilmedi.