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MSB: Sincar'da 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
19.08.2021 - 10:24 | Son Güncelleme: 19.08.2021 - 10:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Terör örgütü PKK’ya bir ağır darbe daha! Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da tespit edilen 10 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz!"
Etiketler : Sincar,
800314 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/800314.aspx
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