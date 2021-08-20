Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler ile bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştirakleri de Devlet Denetleme Kurulu tarafından denetlenebilecek.

Bu kurum ve kuruluşlar ile ortaklık ve iştiraklerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yetkisine sahip olacak olan Devlet Denetleme Kurulunun grup başkanı ve denetçileri, denetim görevi gereğince, denetim kapsamına dahil kurum ve kuruluşların teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarına haiz olacak.

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de Bazı bakanlıklar ile çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği, İnsan Haklarını İnceleme ve Dilekçe komisyonlarının Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmelerine ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı, 43 ilin emniyet müdürü değişti Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı.