Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, yürütülen takip sonucu ilçedeki bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, parçalar halinde 1300 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapan 21 kişi gözaltına alındı ​Bursa merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah ve mühimmat imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi Amasya’nın Merzifon ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 11 mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.