Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından konu hakkında yaptığı paylaşımda, “Annelere 6 Eylül mesajı. 15.5 milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer. Babalara 6 Eylül mesajı. 15.5 milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca 18 yaş ve üstü her dört kişiden üçünün en az 1 doz aşısını yaptırdığını da belirterek, "Yüzde 75’imizin, ilk dozu erteleyenlerden isteği belli: 'Ertelemeyin. Hepimiz nasıl bir bütünsek, aşıda da aynı beraberliği sağlamalıyız. Karşımızda salgın var.'" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan aşı ile ilgili açıklamada bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek" dedi.