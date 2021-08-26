Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilerin Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin sorularını cevapladı.

Afganistan’da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını dile getiren Bakan Akar, "Havaalanında olağandışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir. Faaliyetlerimize sağladıkları destekten dolayı dost ve kardeş Pakistan ve Tacikistan ile bölgede beraber çalıştığımız müttefiklerimize teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak faaliyetlerimiz mevcut tahliye planlarımız çerçevesinde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.



Tahliye için zamanla yarış G7 liderleri ile Afganistan'ı görüşen ABD Başkanı Biden "Süreci 31 Ağustos'a kadar tamamlama yolundayız" dedi

Kalın: 24 ya da 36 saat içinde Türk askerlerinin tahliyesi tamamlanabilir Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 24 ya da 36 saat içinde Türk askerlerinin Afganistan'dan tahliyesinin tamamlanabileceğine yönelik açıklama yaptı.

Afganistan’dan son 24 saatte 19 bin kişi tahliye edildi ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan'da tahliye operasyonlarının hız kesmeden devam ettiğini ve 31 Ağustos tarihine kadar insanları tahliye etmeye devam edeceklerini belirterek, son 24 saatte 19 bin kişinin Afganistan’dan tahliye edildiğini duyurdu.