Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik müdürü R.M., kanalizasyon borusu üretiminde kullanılan 4 milyon lira değerindeki 7 adet alüminyum kalıp ile 4 adet yardımcı ekipmanı çekiciye yükleyerek çaldı.

HIRSIZ MÜDÜR ÇIKTI

Hırsızlık olayının ardından Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayda kullanılan çekici aracın R.M.’ye ait olduğunu belirledi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, maddi durumunun yetersiz olmasından dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Çalınan malzemeler Karatay ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'ne yakın bölgede bulunarak iş yeri sahibine teslim edildi.

Olay tarihinde iş yerinde çalışan 2 güvenlik görevlisinin de gözaltına alınarak, haklarında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Eski işyerini soydu Samsun'da eski çalıştığı işyerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 42 yaşındaki Yavuz K. polis tarafından gözaltına alındı.

Muhasebeci, çalıştığı iş yerini soydu Sultanbeyli’de bir iş yerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, hırsızlığı işyerinin muhasebe sorumlusunun yaptığını tespit etti. Şüphelinin iş yerinin tuvaletine sakladığı çantadan 415 bin lira nakit para ile 837 bin lira değerinde Çek-Senet ele geçirildi.