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Ankara merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
27.08.2021 - 09:18 | Son Güncelleme: 27.08.2021 - 09:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen; 5’i halen görevde, 36’sı geçici olarak görevden uzaklaştırılmış/ihraç edilmiş 36 Astsubay olmak üzere toplam 41 şüphelinin Ankara merkezli 32 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi.
Etiketler : FETÖ,
801183 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/801183.aspx
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