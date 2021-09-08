Mili Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, "Kahraman komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha!" başlığıyla bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığında bulunan 5 teröristin komando ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB: 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesinde ateş açan en az 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.