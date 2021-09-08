Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mili Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, "Kahraman komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha!" başlığıyla bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığında bulunan 5 teröristin komando ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesinde ateş açan en az 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.