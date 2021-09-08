Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt dışında yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirilen ve Ankara Sulh Ceza Hakimliğince 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçuyla tutuklanan PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Parım, sorgusunda örgütte yer aldığı dönemdeki faaliyetlerini ve örgüt üyeleri hakkında bilgi vermişti.

İTİRAFÇI OLMAK İSTEMİŞTİ

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Parım ve avukatı katılırken, Parım'ın itirafçı olma talebi mahkeme heyetine iletildi.

2015 yılında örgütün dağ kadrosuna katılan Parım, Van'da düzenlenen Kobani eylemlerinde de yer almıştı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Daha önce hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından kaydı olan Parım tahliyesini talep etti. Sanık avukatının savunmasını dinleyen heyet, Parım'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ve eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 7 Aralık tarihine erteledi.

PKK'nın sözde lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi MİT'in operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı terörist Hakan Ateş, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirildi.

PKK'nın sözde yöneticisi Kalkan'dan Boğaziçi eylemlerine destek açıklaması Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Duran Kalkan, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinin hükümetin devrilmesi için yapıldığını belirterek, "Daha fazla destek verilmeli" çağrısında bulundu.

PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Türkiye'ye getirildi MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım, Türkiye'ye getirildi.