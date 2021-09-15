Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ortaya koyduğu verilere göre Türkiye’de yaşayan Sivas kütüğüne bağlı kişilerin sayısı 1 milyon 961 bin 419 kişi olarak kaydedildi. Verilere göre Türkiye’de Sivas kütüğüne kayıtlı en fazla kişinin yaşadığı il İstanbul oldu. İstanbul’da Sivas kütüğüne kayıtlı 768 bin 338 kişi yaşadığı kaydedildi.

SİVASLILARIN İKİNCİ TERCİHİ ANKARA

İstanbul’un başı çektiği listede 564 bin 444 kişi ile Sivas, 159 bin 644 kişi ile Ankara, 92 bin 233 kişi ile Kayseri, 79 bin 532 kişi ile İzmir, 39 bin 824 kişi ile Kocaeli, 37 bin 924 kişi ile Antalya izledi. Sivas kütüğüne kayıtlı en az kişinin yaşadığı il ise Ardahan oldu. Ardahan’da 189 kişinin Sivas kütüğüne kayıtlı olduğu açıklandı. Ardahan’ı 191 ile Kilis, 281 kişi ile de Bayburt takip etti.

İSTANBUL’DA SİVAS'TAN DAHA ÇOK SİVASLI YAŞIYOR

İstanbul’un 2021 nüfusu tahmini verilere göre toplam nüfus 15.634.257 olarak hesaplanırken, İstanbul’da yaşayan Sivas kütüğüne bağlı nüfusun 1 milyon 961 bin 419 olduğu kaydedildi. Sivas 2021 nüfusunun ise 638.009 kişi olduğu göz önünde bulundurulduğunda açıklanan veriler İstanbul’da Sivas’tan daha çok Sivaslı’nın yaşadığına işaret etti.

Sivas nüfusunun yüzde 12,7’si yaşlı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Yaşlılar 2019" adlı çalışmasını kamuoyuyla paylaştı. Çalışmada, il ve cinsiyete göre yaşlı nüfus, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ve yaşlı cinsiyet oranına ilişkin bilgiler paylaşıldı.