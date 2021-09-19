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Hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi
19.09.2021 - 11:43 | Son Güncelleme: 19.09.2021 - 11:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"Siirt’te amansız takip sonucu 5 terörist etkisiz. Siirt Pervari Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 kişilik PKK/KCK'lı terörist grubuna yapılan J-İHA/SİHA destekli hava harekatında teröristler, etkisiz hale getirildi ."
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
803806 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/803806.aspx
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