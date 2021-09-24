Türkiye Gazetesi

İstanbul Maltepe'de Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri “merdiven altı” ve sağlıksız ortamlarda üretildiği belirlenen, piyasaya sürmeye hazır halde yüklü miktarda steroid ve Covid-19 ilacı için operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken sahte ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 4,5 milyon TL olduğu öğrenildi.

24 ADET SAHTE COVİD-19 İLACI BULUNDU

Emniyet ekiplerinin istihbaratı sonucu önceden belirlenen adrese yapılan baskında ele geçirilen sahte ilaçlar arasında Covid-19 tedavisinde kullanılan 24 adet Remdesivir’in yanı sıra 8 bin 638 adet yağ yakıcı, hormon takviyesi, ham maddesi Sibutramin olan zayıflatıcı, kilo aldırıcı ve hormon geliştirmeye yarayan tablet ve dolu flacon anabolik steroidler, 83 bin 501 adet boş karton kutu, etiket, bandrol, boş flacon, 1 kilogram Hyaluronik Asit olmak üzere toplam 92 bin 139 adet ürün ile 1 adet tabanca ve 10 adet fişek bulundu.

İlaçların yanı sıra 1 adet tabanca ve 10 adet fişek de ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yakalanan 1 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadesi alındı. Şüphelinin polisteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Pandemide sahte ilaç ticareti arttı Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, sahte ilaçların etkisizlik, eksik tedavi, beklenmeyen yan etki, zehirlenme ve ölüme sebep olabileceğini söyleyerek vatandaşların ilaçlarını internetten değil kesinlikle eczanelerden temin etmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

İstanbul'da sahte ilaç operasyonu: 2 milyonun üzerinde ilaç ele geçirildi İstanbul'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 10 milyon lirayı bulan 2 milyonu aşkın cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Yetkililer uyardı: Sahte ilaçlar öldürüyor Geçtiğimiz günlerde Kayseri’de kaçak yollarla yurt dışından getirilen çok sayıda ilacın ele geçirildiği haberlerinin ardından gözler kaçak ilaçların insan sağlığına verdiği zararlara çevrildi.