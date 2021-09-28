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MSB: Gara' da 2 PKK'lı terörist Pençe-Yıldırım'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
28.09.2021 - 10:22 | Son Güncelleme: 28.09.2021 - 10:25
Türkiye Gazetesi
MSB:"Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 2 PKK’lı terörist komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
Etiketler : MSB,
804812 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/804812.aspx
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