Türkiye Gazetesi

Örgütte bulunduğu süre içerisinde Tunceli, Amanos ve Kandil’de silahlı alanda üst düzey yöneticilik ve çok sayıda eylemin planlamasını bizzat yaptığı bilinen Karaaslan’ı, MİT, bu faaliyetleri doğrultusunda hedef listesine almıştı. MİT’in sahadaki ajanları vasıtasıyla, Suriye/Kamışlı merkezli faaliyet gösterdiği tespit edilen Karaaslan, Kamışlı-Haseke anayolu üzerinde Eli Fero mevkiinde SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

ENGİN KARAASLAN KİMDİR?

1980’li yıllarda PKK’ya katılan Engin Karaaslan, terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan’dan bizzat eğitim almış, 2000’li yıllarda PKK Ermenistan Temsilciliği görevini üstlenmiş ve KCK Adalet Divanı Üyesi olarak görev yapmıştı.

ÜST DÜZEY GÖREVLERDE YER ALDI

2019 yılından bu yana Suriye’de bulunan Kararaslan, en son PKK’nın Suriye’deki en üst yürütme organı PKK ‘Suriye Sekreteryası Üyesi ve PKK/KCK Suriye Genel Sağlık Sorumlusu olarak görev alıyordu.

Karaaslan’ın kaybının, örgüt yöneticileri arasında yıkıma neden olduğu, bu durumun motivasyon kaybına sebep olmaması için, alt kadrolardan gizlendiği, öğrenildi. MİT’in yaptığı bu operasyonla, bugüne değin Suriye’de en üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiği de öğrenildi.

MİT’in yaptığı bu operasyonla, bugüne değin Suriye’de en üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.