Türkiye Gazetesi

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ile PKK, KCK, YPG, PYD terör örgütüne yardım ve yataklık, işbirliği, çukur ve barikat olaylarına katılan ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri'nce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda 45 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tüfek ve ruhsatsız tabanca, örgütsel doküman, kitap ve dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi.

Kocaeli'de terör operasyonu: Şüpheliler yakalandı Kocaeli'de PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması YPG içeresinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

, Mardin merkezli terör operasyonunda 6 kişi yakalandı Mardin merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Diyarbakır merkezli 4 ilde terör operasyonu: 18 gözaltı Diyarbakır merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bazı HDP il yöneticileri de bulunuyor.