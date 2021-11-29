Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince teknik ve fiziki takibe alınan DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan, İstanbul’da gözaltına alınarak Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilmişti.

2017 YILINDA DANIŞMANLIK VERMEYE BAŞLAMIŞ

Emniyetteki ifadesinde askeri geçmişini anlatan Gürcan, 2017 yılından itibaren talep eden kişi ve kurumlara çeşitli ülkelere ilişkin danışmanlık hizmeti verdiğini belirtti.

Verdiği danışmanlık hizmeti kapsamındaki bilgilerin herkesin erişimine açık olduğunu ifade eden Gürcan, casusluk faaliyeti yürütmediğini ve gizli belgelerin paylaşımını yapmadığını öne sürdü.

Ankara’daki diplomatlarla da düzenli olarak görüştüğünü söyleyen Gürcan, kendilerine analizler sunduğunu ve karşılığında para aldığını belirtti.

Emniyetteki ifadesinin ardından Gürcan, Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Gürcan, ‘siyasi ve askeri casusluk’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Deva Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan gözaltına alındı Deva Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alındı.