Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'nin tahminlerine göre; Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusunda, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere Karadeniz'in iç kesimlerinin 900-100 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIK 12 DERECE BİRDEN DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde hissedilir derecede (4 ila 12 derece) azalacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 12

İzmir: Parçalı bulutlu 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 21

Antalya: Parçalı bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13

Trabzon: Çok bulutlu, kıyı kesimleri kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimleri kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Meteoroloji'den 67 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (30 Kasım 2021 hava durumu) Yurt genelini etkisi altına alan ve can kayıplarına neden olan fırtına bugün de sürecek. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor. 67 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarın hızının yer yer 100 kilometreyi aşacağını belirtti.

Meteoroloji'den 52 il için sağanak ve fırtına uyarısı (29 Kasım 2021 hava durumu) Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre; yurdun büyük bir bölümünde sağanak ve fırtına bekleniyor. Yağışların özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da etkili olması beklenirken, kuvvetli lodos ise Marmara, Ege ve Karadeniz'de etkisini hissettirecek. Sıcaklıklar lodosun da etkisiyle yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Meteoroloji'den İstanbul dahil 22 kente sarı kodlu uyarı (27 Kasım 2021 hava durumu) Meteoroloji son dakika uyarısında bulundu, 22 kent için 'sarı kod'lu alarm verildi. 27 Kasım 2021 hava durumu tahmin raporuna göre Ege, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışların özellikle Antalya ve Kıyı Ege çevresinde etkili olması beklenirken, İzmir ve İstanbul için de sarı kodlu uyarı yapıldı.