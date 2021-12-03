Türkiye Gazetesi

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Musa Orhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Savcı önceki duruşmadaki mütalaasını tekrar etti, avukatların buna ilişkin beyanları alındı. Sanık avukatı, Musa Orhan'ın beraatini talep etti.

BERAATİNİ İSTEDİ

Musa Orhan da Er'in ölümü için üzgün olduğunu söyledi. İstinat edilen suçları reddeden Orhan, beraatini istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, tutuklama talebini reddederek, cinsel saldırı suçundan Orhan'a 10 yıl hapis cezası verdi. Heyet, Orhan hakkında adli adli kontrol kararı ile yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini de açıkladı.

ANNE-BABA İPEK'İN MEKTUBU OKUNURKEN FENALAŞTI

Bu arada, duruşmada, avukat tarafından İpek Er'in yazdığı mektubun okunması sırasında maktulün anne ve babası fenalaştı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına 7 Temmuz 2020'de müracaat eden 18 yaşındaki İpek Er, daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

16 Temmuz 2020'de intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Er'in 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz 2020'de tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Siirt Valiliğince 16 Temmuz 2020'de açığa alınan Orhan, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.

Musa Orhan ilk kez hakim karşısına çıktı Siirt'te 18 yaşındaki kıza "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. Sanık avukatının savunması sırasında maktul İpek Er'in annesi baygınlık geçirdi.

İçişleri Bakanlığı: Musa Orhan Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edildi İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan, Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanlığından Musa Orhan açıklaması İçişleri Bakanlığı, yaşadığı cinsel istismar olayından sonra intihara kalkışan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İpek Er ve olayın şüphelisi Musa Orhan ile ilgili, "Adı geçen şahısla ilgili ihraç işlemleri başlatılmış olup, yasal süreç devam etmektedir. Kurum içinde yürütülen idari süreçlerin haricinde, adli makamlarca devam eden iş ve işlemlere ilişkin bakanlığımızın herhangi bir yetkisi ve tasarrufunun olması hukuken ve fiilen mümkün değilken, gerek bakanlığımızın, gerekse bakanımızın tutuklanma veya adli kontrol kararlarında etki ve müdahalesinin olduğuna dair paylaşımları iyi niyetli olarak değerlendirmemiz elbette ki mümkün değildir" açıklamasını yaptı.