Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’nin Ovacık kırsalında güvenlik güçlerince gerçekleştirilen bir operasyonda birisi teslim toplam 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Bakan Soylu, çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin ise şehit olduğunu açıkladı.

"1 KAHRAMAN JANDARMAMIZ ŞEHİT OLDU"

Bakan Soylu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda, Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1’i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi. Mağarada sıkıştırılan teröristlere operasyon devam ediyor. Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 Kahraman Jandarma'mız; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit oldu. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Eren Kış-6 Operasyonları'nda 1 askerimiz şehit oldu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’nin Ovacık kırsalında güvenlik güçlerince gerçekleştirilen bir operasyonda birisi teslim toplam 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bakan Soylu, çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerimizin ise şehit olduğunu açıkladı.

Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-10 Çemçe -Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 790 personel görev alıyor.

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