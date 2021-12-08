Ayrıntılar geliyor...
Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 9 kişiden 6'sı FETÖ'cü çıktı
08.12.2021 - 10:01 | Son Güncelleme: 08.12.2021 - 10:02
Türkiye Gazetesi
MSB: "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Etiketler : Hudut Kartalları,
812702 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/812702.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER