Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) 9 Aralık 2021 tarihinde yol emniyet görevi icra eden unsurda görevli bir kahraman silah arkadaşımız, arazide kayarak düşmesi sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Eren Kış-6 Operasyonları'nda 1 askerimiz şehit oldu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’nin Ovacık kırsalında güvenlik güçlerince gerçekleştirilen bir operasyonda birisi teslim toplam 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bakan Soylu, çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerimizin ise şehit olduğunu açıkladı.

Azerbaycan'da helikopter kazası şehitleri gözyaşlarıyla uğurlandı Azerbaycan'ın Hızı bölgesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 14 asker Bakü’de defnedildi.