Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “11 Aralık 2021 tarihinde ABD’nin başta Kentucky olmak üzere çeşitli eyaletlerinde etkili olan hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

ABD'de hortum felaketi! En az 50 kişi hayatını kaybetti ABD’nin Kentucky eyaletinde Vali Andy Beshear, gece saatlerinde meydana gelen hortum felaketinde en az 50 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini açıkladı. Hortum felaketi sebebiyle acil durum ilan edildi.