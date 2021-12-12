Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ihdas edilen doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve ek maaş getiren maddeler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’na geri çekildi.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doktor ve diş hekimlerine ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler ihdas edilmişti. Bu maddeler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız’ın imzasıyla komisyona çekildi. Komisyon konuyla ilgili 12 Aralık tarihinde toplanacak.

Bakan Koca'dan sağlıkçılara atama ve ek ödeme müjdesi Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına ek ödeme ve atama müjdesi verdi.

Bakan Koca, sağlık çalışanlarına ek ödeme açıklaması yaptı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Öz Sağlık-İş Sendikası Başkanlar Kurulu toplantısına online olarak katıldı ve sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren ek ödemeler konusunda açıklama yaptı.