Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teröre ve teröriste geçit yok. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
Barış Pınarı bölgesinde çatışma! 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.