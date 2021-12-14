Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teröre ve teröriste geçit yok. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Barış Pınarı bölgesinde çatışma! 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.