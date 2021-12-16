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Sağlık Bakanlığı sözleşmeli kadrolar için tercih tarihleri belli oldu
16.12.2021 - 11:41 | Son Güncelleme: 16.12.2021 - 11:43
Türkiye Gazetesi
ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün: "KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 16-22 Aralık tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ‘den yapabilirsiniz. Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim"
Etiketler : Halis Aygün,
813643 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/813643.aspx
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