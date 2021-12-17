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Ankara'da mahrem imamlara soruşturma: 30 gözaltı
17.12.2021 - 09:34 | Son Güncelleme: 17.12.2021 - 09:39
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün Adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel hat irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren kodlama, ifade, ankesör/ardışık/ periyodik arama gibi çeşitli deliller elde edilen 30 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi
Etiketler : mahrem imam,
813752 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/813752.aspx
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