Türkiye Gazetesi

Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide Ankara'da 158,76; İstanbul'da 245,7; İzmir'de 68,4 oldu.

VAKALARIN EN ÇOK ARTTIĞI İL KIRKLARELİ

Her 100 bin kişide en fazla vaka görülen ilk 3 il; Kırklareli, Çanakkale, Ordu olurken, her 100 bin kişide en az vaka görülen iller ise Van, Hakkari ve Bitlis oldu.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN İLLER

Bir önceki haftaya göre vaka yoğunluğu en çok artan 9 il ise şunlar oldu: Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize, Isparta.

3 BÜYÜK İLİN SON RAKAMLARI

100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 245,70, Ankara'da 158,76, İzmir'de 68,47 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"4-10 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. 4-10 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Kırklareli, Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Yozgat, Rize, Isparta." ifadelerine yer verdi.

Koronavirüste son durum belli oldu, Koca, ‘tedbir’ vurgusu yaptı : Vaka sayısı düşmeye devam ediyor Sağlık Bakanlığı koronavirüste son durumu açıkladı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 3 Covid-19 testi yapıldı, 18 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'de Kovid-19 salgınında "bu yılın en yüksek vaka sayısı" kaydedildi İngiltere'de son 24 saatte 78 bin 610 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle "bu yılki en yüksek vaka sayısı"na ulaşıldı.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısı kritik seviyenin altına düştü Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 522 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi ise hayatını kaybetti.