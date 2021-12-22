Türkiye Gazetesi

Dün yaptığı açıklamada Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile de bir görüşme gerçekleştirmiş ve ek zam talebini iletmişti.

Yalçın açıklamasında, "Mutlaka ek zam uygulamasının devreye alınması gerekiyor. 163 lira 173 lira gibi rakamlarla bir avantaja düşüldüyse diğerlerinde 800 lira olduysa ek zam bu makası daha da açacaktır. Seyyanen memur zammına ağırlık veriyoruz. Seyyanen bir iyileşme olmalı." dedi.

ARALIK AYI ENFLASYONU BEKLENECEK

Yalçın, Bakan Bilgin'in Aralık ayı enflasyonunun beklenmesi gerektiğine işaret ettiğini belirterek, "Biz toplu sözleşmeyi yaptıktan sonra marketteki tüketici fiyatlarındaki yükselişler memurun alım gücünü düşürdü biz bunu yukarı çıkarmak için ek zamla durum telafi edilsin. Enflasyon rakamı aralık ayını geçtikten sonra ortaya çıkacak rakamın 15-16 belki daha yüksek çıkması bir rakam olabilir. Bakanlık o rakamı görelim yaklaşımındadır. Neticede olması gereken ortadadır. Biz de şuan bu son hesaplamalarımızı yapıyoruz. Evli, eşi çalışmayan, iki çocuklu, çocuksuz bütün bu simülasyonları tartışıyoruz. Fizibiliteyi görelim ve masada yaklaşımı konuşalım diye. Şuanda bu rakam hakkında konuşmaya gerek yok. En düşük memur maaşıyla ilgili simülasyonu yapıyoruz." diye belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur-Sen Başkanı'nı kabul edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bugün saat 16:00'da ek zam konusunu görüşecek.

Memur-Sen'den ek zam görüşmelerine ilişkin açıklama Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bakan Vedat Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlamasını istedik" dedi.

Memur-Sen'den 3600 ek gösterge ve zam açıklaması: Mutabakat sağladık 3600 ek gösterge ve ek zam konusunda açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "3600 ek gösterge ve ek zam konusunu asgari ücret belli olduktan hemen sonra gündeme alıyoruz. bu konuda bakanlık bir mutabakat sağladık" dedi.