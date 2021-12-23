Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Ekim ayında Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde "Evlilik Öncesi Ulusal SMA Taşıyıcı Tarama Programı" başlatılacağı duyurulmuştu.

Program kapsamında, 81 ilde evlenecek çiftler, ücretsiz SMA taraması yaptırabilecekti.

Bugün konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA taramalarının Aile Hekimlikleri'nde başladığını duyurdu.

HEDEF HASTALIKLI DOĞUMLARIN ÖNÜNE GEÇMEK

SMA genetik geçişli bir hastalık olduğundan, tarama programıyla taşıyıcı çiftlerin, evlilik öncesinde belirlenmesi amaçlanıyor.

Böylece, ailelere bebeğin hasta doğabileceği anlatılarak doğum öncesinde tedbir alınması sağlanacak. Bebeğin SMA'lı doğmasının önlenmesi için isteyen çiftler, tüp bebek uygulamasına yönlendirilecek.

Türkiye'de her yıl ortalama 170 SMA'lı bebek dünyaya geliyor. Uygulama, bunun önlenmesi için büyük önem taşıyor.

SMA NEDİR?

Sinir hücrelerini etkileyen, kalıtsal ve ilerleyici bir kas hastalığı olan SMA, nadir görülüyor. Hastalık, omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyerek yürüme, yemek yeme ve nefes alma gibi temel kabiliyetlerin işleyişini bozuyor.

Bakanlık duyurdu: Evleneceklere ücretsiz sma taraması Sağlık Bakanlığı 81 ilde, evlilik öncesindeki çiftlere ücretsiz kalıtsal bir kas hastalığı olan SMA taraması yapılacağını duyurdu.