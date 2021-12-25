Türkiye Gazetesi

Yeni yargı paketinde en çok merak edilen düzenlemelerden biri olan 'süresiz nafaka', kısa süreli evliliklerin ardından bile boşanınca nafaka ödemek durumunda kalan binlerce kişiye nefes aldıracak.

NAFAKADA İKİ FORMÜL

‘Nafaka düzenlemesi’ üzerinde uzun süredir çalışmalar devam ederken Adalet Bakanlığı, süresiz nafaka sorununda daha kapsamlı çalışmaların yürütüldüğü faklı formüller üzerinde duruyor. Çalışmaya göre evlilik süresi kadar nafaka ödenmesi veya nafaka ödeme süresine "üst sınır" konulması formülleri gündeme geldi. Nafakaya ilişkin düzenleme 2022 yılında, son olarak asgari ücretten vergi alınmamasını onayladıktan sonra tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) gündemine getirilecek.

EVLİLİK SÜRESİ KADAR NAFAKA

Yapılan çalışmada iki alternatif bulunuyor. İlk seçenekte Aile Mahkemeleri, boşanan erkeğin eski eşine evli kaldığı süre kadar veya evli kaldığı sürenin yarısı kadar nafaka ödemesine karar verebilecek. Ancak nafaka alanların çoğunluğu güvencesi olmayan ve çalışmayan kadınlar olduğu için bu formül düzenli geliri olmayan kadınlar için mağduriyet oluşturacağı ve kadın örgütlerinden gelen tepkiler dikkate alınarak yargı paketlerine dahil edilmedi.

NAFAKAYA DEVLET DESTEĞİ

İkinci alternatifte ise kadının gelirden yoksun kalmaması için erkeğin ödediği nafakanın sona erdiği tarihten itibaren nafaka ödemesini devletin üstleneceği formül üzerinde duruluyor.

Evlilik süresi kadar nafaka ödenmesi formülü kabul edildiği takdirde örneğin 4 yıllık bir evlilik sonunda kadına nafaka bağlanma kararı verilirse, boşanan erkek evli kaldığı süre olan 4 yıl boyunca eski eşine nafaka ödemekle yükümlü olacak. Erkeğin ödeyeceği nafaka süresinin sona ermesi halinde nafaka verilen kadının herhangi bir gelirinin olmaması ya da işsiz olması halinde devreye devlet girerek nafaka ödemesini üstlenecek. Bunun için de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden fon sağlanması planlanıyor.

Bakanlık Aile Mahkemeleri’nin boşanma davalarında tarafların boşanmasına, çocuk varsa velayetinin kimde olacağına ve ne kadar nafaka ödeneceğine öncelikli olarak karar vermesine yönelik bir düzenleme daha yapacak. Ayrıca davanın çekişmeli kısımlarının ise sonraya bırakılmasını sağlayacak bir düzenleme daha gündeme alındı. Şiddet içermeyen dava dosyalarında ise ‘aile arabuluculuğu’ sisteminin devreye alınması da gündemde yer alıyor.

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