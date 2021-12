Türkiye Gazetesi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan Günyurdu köyündeki evlerin çoğu, baraj çalışmaları sebebi ile sular altında kaldığı için yakınlardaki bir bölgeye yeniden kurulurken, köyün yaklaşık yarım asırlık camisi de terk edildi. Yıkılmaya yüz tutan, içindeki değerli eşyaları sahipsiz kalan caminin hüzün uyandıran görüntüsü, köyü ziyaret edenleri duygulandırıyor.





Her türlü hırsızlığa, talana ve amaç dışı kullanıma açık olan tarihi cami, kendisine uzanacak eli bekliyor.



Günyurdu köyünün büyük bölümü, 2006 yılında baraj kurulmasının ardından sular altında kaldı. Bu sebeple "Sessiz köy" olarak nitelendirilen yerleşim yeri çoğunlukla terk edildi. Osmanlı Dönemi'nin ilçedeki ilk yerleşimlerinden olan Günyurdu köyünün 48 hanesinde yaşayanlar, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta inşa edilen yeni evlerine taşındı. Baraj sularının etkilemediği çok az sayıda köy evi kullanılırken; taş, tahta ve toprak malzemeler kullanılarak yapılan cami, yıkılmaya yüz tuttu. Tamamen sessizliğe bürünen köyün eski yerleşim alanındaki 52 yıllık cami terk edildi.







"TARİHİ CAMİ KENDİSİNE UZANACAK ELİ BEKLİYOR"



Yaklaşık 5 yıldır hiç kimsenin namaz kılmadığı, tamamen ibadete kapatılan cami, kapı ve pencereleri açık sahipsiz kaldı. İçinde birçok Kur’an-ı Kerim, dini kitap, halılar, kilimler, tablolar, tahta işlemeler, cihazlar ve benzeri malzemeler kalan eski caminin durumu, köye ilk defa gelenleri hüzünlendiriyor. Tarihi özelliği de olan cami sahipsiz ve harabe halde kalması üzüntü ile karşılanıyor. 1962’den beri binlerce insanın ibadet ettiği, önündeki avluda cenaze namazlarının kılınıp sohbetler edildiği, birçok olaya, anıya şahitlik eden cami, sahip çıkılmayı bekliyor. Her türlü hırsızlığa, talana ve amaç dışı kullanıma açık olan tarihi cami, kendisine uzanacak eli bekliyor.



