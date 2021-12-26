Türkiye Gazetesi

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğü'nün duyurusunda, ulaşım tarifesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği yıllık yüzde 36 değerleme oranı dikkate alınarak ortalama bir fiyat artışı düşünüldüğü açıklandı.

TAM BİLET 4,5 LİRAYA YÜKSELECEK

Açıklamada, "Yeni tarifeye göre tam bilet ücretinin 4,5 lira, öğrenci aylık abonman ücretinin azami biniş sayısı artırılarak 75 lira, indirimli öğrenci bilet ücretinin 2,5 lira, aktarma ücretlerinin ise bu tutarların yarısı kadar belirlenerek 2022 yılı ocak ayında uygulanmak üzere UKOME gündemine alınıp karara bağlanması düşünülmektedir. Bununla birlikte, çevre ilçelere ulaşım sağlayan otobüsler için de merkeze uzaklık oranına göre kilometre bazlı yeni bir fiyat düzenlemesi yapılacaktır" sözleri yer aldı.

İSTANBUL'DA YÜZDE 30 ZAM

Geçtiğimiz günlerde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı almıştı.

İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 36’lık zam İstanbul'da toplu taşımaya teklif edilen yüzde 36’lık zam teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplu taşımadan bile ucuz Citroen Ami tanıtıldı: 100 kilometrede 8,25 TL harcıyor Elektrikli araçların hem ekonomik hem çevre dostu olma özelliği nedeniyle önümüzdeki yıllarda daha çok talep edilmesi öngörülüyor. Citroen’in kalabalık şehirler için ürettiği %100 elektrikli mobilite çözümü Ami Türkiye’de tanıtıldı. 75 kilometre menzili bulunan Ami, en fazla 45 kilometre hıza çıkabiliyor. Ami’nin bataryası 220 volt priz çıkışıyla 3 saatte dolarken, 100 kilometrelik maliyeti ise 8,25 lira ile toplu taşımadan bile daha ucuza geliyor.