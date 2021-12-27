Türkiye Gazetesi

Milyonlarca kişi tarafından oynanan Knight Online’de kendine oyun karakteri alan Mehmet Andız telefonuna gelen linke tıklayınca bir daha oyuna giremedi. Andız oyunda maddi değeri yüksek olan karakterin ve karakterinin eşyalarının bir hacker tarafından çalındığını belirterek 17 Mayıs 2013’te suç duyurusunda bulundu. İddianamede sanıkların Knight Online oyunu oynayan kişilerin iletişim bilgilerine ulaştıktan sonra Knight Onlie bilgilerini güncellemesi gerektiğine dair cep telefonuna mesaj linki göndererek hesap ve şifre bilgilerini ele geçirdikleri belirtildi. Sanıkların müştekinin oyun hesabında oyun karakteri ve eşyalarını bu yolla çaldıklarını anlattı.

İSTİNAT MAHKEMESİNE BAŞVURDU

2013 yılında müvekkilinin şikayette bulunduğunu söyleyen Mehmet Andız’ın avukatı Sena İzmitli Demiroğlu, “Milyonlarca insanın oynadığı Knight online isminde bir oyun bu oyun içinde bazı karakterler mevcut. Bu karakterlerin giysileri, Kılıçları, eşyaları tüm dünyada oynanan aktif bir oyun bu oyun içinde karakterlere ait kılıçlar giysiler eşyalar satılıyor. Müvekkilime bir link gönderiliyor müvekkilim bu linki tıklayarak farklı bir yere gelmek isterken hacker’ lar tarafından tuzağa düşürüldüğünü anlıyor. Mahkemece incelemek yapıldıktan sonra oyunun yazılımcı şirketi oyunda ’ki karakterler maddi menfaat karşılığında satılamaz ve maddi menfaat elde edilmesi yasaktır diye beyanda bulununca mahkeme beraat kararı verdi. Biz istinat mahkemesine başvurumuzu yaptık. İstinaf mahkemesinden döndüğü takdirde bilişim verilerini bozma, sistemi bozma, erişimi engelleme suçlarında Türk Ceza Kanunun ilgili maddelerince hapis cezası verilmesini bekliyoruz. Yargıtay’ın bu konuda birçok emsal kararı olduğunu biliyoruz. Ve bu karar birçok kişiye ’de emsal olacak “ şeklinde konuştu.

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